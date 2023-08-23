Вторгував півмільйона: командир розвідвзводу здав в ломбард рації та квадракоптери (фото)

Командир вирішив продати отримані на свій підрозділ 4 комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та 2 квадрокоптери загальною вартістю 500 тисяч гривень.

На Дніпропетровщині судитимуть командира розвідвзводу, який здав в ломбард ввірене йому майно, а гроші витратив на свої потреби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Слідство становило, що командир отримав на підрозділ 4 комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та 2 квадрокоптери загальною вартістю 500 тис грн. Він здав це майно в ломбарди на території Дніпропетровської області. Отриманими грошима розпорядився на власний розсуд.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру у викраденні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне військовослужбовцю загрожує покарання строком від десяти до п’ятнадцяти років, оскільки злочин було скоєно в умовах воєнного стану .

Нагадаємо, що підприємець із Запоріжжя продав ЗСУ браковані жилети на 6 млн грн. Виявилося, що їхні технічні характеристики не відповідали заявленим, тому вони небезпечні для використання в бойових умовах.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі затримали "волонтера", який працював на ЗС РФ. Він відстежував наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру і "зливав" агресору координати постраждалих об’єктів.