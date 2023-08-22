Підприємець із Запоріжжя продав ЗСУ браковані жилети на 6 млн грн, — СБУ (фото)

СБУ перевіряє причетність посадовців військкомату до незаконної схеми. Підозрюваному загрожує 12 років у в'язниці.

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Підприємцю із Запорізької області, який надав Збройним силам України браковані бронежилети на 6 млн гривень, загрожує 12 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві розповіли, що організатори схеми надали одній із військових частин регіону 350 бронежилетів, чиї технічні характеристики не відповідали заявленим, тому вони небезпечні для використання в бойових умовах.

Так фігуранти зірвали виконання оборонного замовлення на майже 6 млн гривень. Усю партію вилучили та відправили назад компанії-виробнику для усунення недоліків.

За даними слідства, до організації схеми причетний директор місцевої комерційної фірми, який підписав із представниками обласного військкомату договір на постачання оптової партії бронежилетів. Водночас їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала держстандарту.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і за ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду. Правоохоронці перевіряють причетність посадових осіб військкомату до незаконної схеми.

Пресслужба СБУ Пресслужба СБУ Пресслужба СБУ

Нагадаємо, 16 червня в СБУ заявили, що викрили колишнього заступника міністра оборони України та колишнього керівника Департаменту держзакупівель міноборони на привласненні з держбюджету понад 1 млрд гривень, виділених на закупівлю зимової форми та бронежилетів для підрозділів українських захисників, які виконують бойові завдання на фронті.

3 лютого СБУ розповіла про викриття й ліквідацію схем із розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на закупівлю продовольства для Сил оборони України. Держбюджету було завдано збитків у розмірі 119,5 млн гривень.