Російська ППО збила літак Пригожина: він був на борту, — росЗМІ (фото, відео)

У Тверській області впав літак, що належав Євгену Пригожину. Повідомляється, що усі 10 осіб, які були на борту, загинули внаслідок катастрофи.

У Бологівському районі Тверської області РФ 23 серпня розбився літак, яким володів очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажа та семеро пасажирів. Про це повідомили у медіа "Осторожно новости", яке пов'язують з російською журналісткою Ксенією Собчак.

"У Тверській області впав літак Embraer, який належить Євгену Пригожину. Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово", — йдеться в пості.

За даними авторів контенту, літак здійснював рест з Москви до Санкт-Петербурга.

"Серед них (пасажирів, — ред.) — Пригожин. Його доля невідома, але тих, хто вижив під час катастрофи, немає", — зазначено в публікації.

У медіа Grey Zone написали, що бізнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина був збитий російською ППО.

"Попередньо на борту перебували семеро людей. Місцеві жителі перед падінням літака чули два розриви, характерних для ППО. Це підтверджують інверсійні сліди у небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців", — проінформували журналісти.

Відомо, що Пригожину належить ще один приватний борт — Legacy 650. Після катастрофі він курсував у небі над Москвою.

У МНС Росії Попередньо підтвердили загибель усіх 10 осіб, що були в літаку.

Падіння літака Пригожина у РФ: сам керівник "вагнерівців" міг перебувати на борту

У "РИА-Новости" з посиланням на Росавіації повідомили, що Євген Пригожин значився у списку пасажирів літака, усі члени борту якого попередньо загинули.

Однак у медіа Readovka з посиланням на неназване джерело передали, що очільник російської ПВК міг летіти й іншим літаком.

"Раніше для конспірації бізнесмен регулярно всіх заплутував. Як зазначає наше джерело, Пригожин нібито реєструвався на один борт, а в цей час сідав на інший літак", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 22 серпня стали відомі нові деталі щодо ескорт-бізнесу Євгена Пригожина. У медіа стверджують, що "кухар" Володимира Путіна організовував російським чиновникам зустрічі з повіями.

Раніше, 21 серпня, Євген Пригожин записав своє перше звернення після невдалого військового заколоту на території Росії. У ньому голова ПВК "Вагнер" розповів про діяльність бійців в Африці.