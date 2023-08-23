Підняли по тривозі: у РФ терміново скликають Росгвардію і поліцейських, - ЗМІ (фото)

У Ростові-на-Дону готуються до можливих заворушень через загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Саме звідси два місяці тому рушила колона найманців, які ледве не увійшли в Москву.

Представники російської влади у Ростовській області підняли по тривозі бійців Росгвардії та МВС. Подія сталась після того, як стало відомо про авіакатастрофу у Тверській області, в якій начебто загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це написало видання "Ростов-на-Дону онлайн".

Видання посилається на анонімні джерела серед місцевих силовиків. Джерела вказують, що росгвардійців та поліцейських підняли по тривозі відразу після того, як стало відом про "інцидент". Також повідомляють, що людей викликають з відпусток — при чому ідеться не лише про Росгвардію та МВС, а й про "решту" силовиків.

Зазначимо, на момент публікації статті росЗМІ, не було точно відомо, чи загинув Євген Пригожин. Однак незабаром після того "Росавіація" опублікувала список пасажирів літака — це нібито підтверджує загибель власника ПВК "Вагнер", а також командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна та ще п'яти осіб. Згідно з повідомленнями у мережі, тіла вже навіть опізнали.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, Володимир Путін 23 серпня перебував у Курську. Через годину після перших повідомлень про інцидент стало відомо, що він перервав візит.

Наразі речник Путіна Дмитро Пєсков не публікував офіційної реакції очільника Кремля. Також немає офіційної реакції інших посадовців. Зокрема, державне агентство "РИА Новости" публікує повідомлення різних інституцій щодо подій у Тверській області, але немає коментарів міністра оборони Сергія Шойгу чи начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, чи пресслужби Міністерства оборони Росії.

Втім є реакція ПВК "Вагнер". Зокрема, публікують світлину офісу в Санкт-Петербурзі — на ньому світяться вікна у формі хреста.

Штаб-квартира ПВК "Вагнер" в Санкт-Петербурзі - після загибелі Пригожина

"Вагнерівці": деталі бунту у Ростові

Наприкінці червня 2023 року Євген Пригожн влаштував заколот, під час якого "вагнерівці" захопили штаб командування ЗС РФ у Ростові-на-Дону, збили шість гелікоптерів і рушили на Москву з "маршем справедливості". Головна ціль "повстанців" — відставка Шойгу та Герасимова. Очолював колону Дмитро Уткін.

"Вагнерівці" не дійшли до Москви близько 200 км: Олександр Лукашенко заявив, що він переконав Пригожина зупинитись. Після цього частина найманців перебрались до Білорусі, де навчали місцевих військових. Пізніше з'явились припущення, що залишили лише досвідчених найманців, які з Білорусі переберуться до Африки — начебто виявилось, що їх немає у таборах біля селища Ціль.

Нагадуємо, у Москві поліція та пожежники також готують до ексцесів. — про це повідомили джерела у росЗМІ. Втім причина підвищеної тривожності — не загибель Пригожина, а щоденні атаки безпілотників та Москву та Московську область: мер столиці РФ Сергій Собянін регулярно пише про це в офіційному Telegram-каналі.