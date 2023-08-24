Несправність або робота ППО: подробиці авіакатастрофи, в якій міг загинути Пригожин (фото)

Спостерігачі зауважили, що до падіння у якийсь момент літак Євгена Пригожина різко знизився, а потім певний час тримав висоту. Це сталось протягом 32 секунд, після чого дані перестали надходити.

23 серпня у Тверській області РФ упав літак з бортовим номером RA-02795 — один з бортів, яким зазвичай літак власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Федеральна агенція "Росавіація" заявила про загибель 10 людей і оприлюднила список пасажирів. У списку — Пригожин, а також низка інших найманців. Почалось слідство — намагаються з'ясувати причини падіння, хоча й припускають, що літак збила російська система ППО. Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел щодо обставин події під Твер'ю.

Портал Flightradar24 відстежував політ RA-02795. При цьому вказують, що могли бачити його висоту, швидкість. Маршрут — лише приблизний, оскільки прилади не працювали як слід, бо глушився сигнал геолокації. На опублікованій інфографіці — дані щодо польоту: у момент прольоту села Клинцово під Твер'ю швидкість — 519 вузлів (або 960 км/год, або 267 м/с), а висота — 28 000 футів (або 8,5 км).

Маршрут літака Пригожина з Москви до Кривцово Фото: Flightradar24

Також визначили, що у певний момент польоту літак різко почав втрачати висоту. Повітряне судно перебувало на висоті 28 000 футів (або 8,5 км) і раптово зменшило висоту на 2,5 км протягом 32 секунд. Після цього інформація з літака перестала надходити — він тоді перебував на висоті 19725 футів (або 6 км). Це сталось о 15:20:14 (за UTC) або о 18:20:14 (за київським часом).

Зміна висоти літака Пригожина за кілька хвилин до падіння Фото: Flightradar24

Видання Al Jazeera також розповіло деякі деталі з місця падіння літака. Зокрема, вказано, начебто серед уламків виявили телефон Євгена Пригожина. Наголосимо, офіційно ці дані поки що не підтверджені. Між тим російська влада продовжує вивчати обставини падіння, — про це пише агентство "РИА Новости". Наприклад, один зі шматків "бізнес-джету" виявили зовсім поруч з дорогою, яка прямує в село Круженкіно.

Село Круженкіно - знак на в'їзді Фото: РИА Новости Село Круженкіно - поліція на місці падіння удамка літака Фото: РИА Новости

Відстань від Кривцово до Круженкіно — близько 150 км. Відстань до місця падіння основних уламків — близько 2 км.

Маршрут літака Пригожина від Кривцово до Круженкіно Фото: Google maps

Загибель Пригожина: обставини події

23 серпня з аеропорту в Москві піднялися два літаки, які часто використовували керівники ПВК "Вагнер" — "бізнес-джети" з номерами RA-02795 та RA-02748. Перший з них упав у Тверській області. На борту перебувало 10 осіб: сім пасажирів та троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули, повідомили в "Росавіації".

Перші кілька годин не було відомо, чи перебував на борту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: до нього не могли додзвонитись, але сподівались, що він перебував на борту іншого судна.

Надвечір 23 серпня пошукова операція на місці падінні завершилась, але опізнання на основі ДНК ще не провели. Тому офіційних заяв щодо загибелі Пригожина поки що від російської влади не було.

Тим часом у ЗМІ розглядають кілька версій причин авіакатастрофи. Зокрема, припускають, що причина — влучання ракети системи протиповітряної оборони. Вважають, що наказ про збиття літака з Пригожиним міг віддати президент Росії Володимир Путін. На думку західних ЗМІ, очільник Кремля відклав помсту на два місяці через свою прокрастинацію.

Нагадуємо, після падіння літака Пригожина стало відомо, що незадовго до польоту він перебував на позаплановому ремонті — про це повідомила свої різним одна з загиблих. Тим часом свідки авіакатастрофи запевняють, що чули два вибухи, після яких уламки судна розкидало на усі боки.