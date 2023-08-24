"Перемога не за горами": Буданов спрогнозував проведення наземної операції в Криму (відео)

За словами очільника розвідки, Україна не має іншого шляху окрім повернення територій і встановлення повного контролю над півостровом.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов 24 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Сили оборони обов'язково звільнять півострів Крим від загарбників, але для деокупації знадобиться проведення наземної операції.

Очільник ГУР зауважив, що іншого шляху, як повернення наших територій, не існує і війна буде продовжуватися до повної перемоги України та встановлення повного контролю над всією територією.

"Який це буде варіант — питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити не реально", — додав він.

24 серпня бійці ГУР десантувалися в Крим

Кирило Буданов розповів про важливість проведеної 24 серпня спецоперації із висадкою розвідників в Криму. За його словами, спецоперація полягала у тому, щоб люди повірили у перемогу не лише на материковій Україні, але в Криму.

"Щоб згадали й повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув. І коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому", — сказав керівник ГУР.

Дії ворога у День Незалежності України

Спілкування Буданова з журналісткою проходило під час повітряної тривоги, яка лунала по всій території України. Дії російської армії він прокоментував так: "Ворог наш підступний і використовує такі методи роботи, які всім нам відомі: починаючи з обстрілу помешкань населення і закінчуючи провокаціями, які вони дуже полюбляють робити. У сьогоднішній День Незалежності України, якщо вони не зроблять якусь провокацію, буду дуже здивований".

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Нагадаємо, 24 серпня Кирило Буданов прокоментував нещодавні вибухи біля Кримського мосту. За словами очільника ГУР, Керченський міст не був ціллю українських засобів ураження. Росіяни застосували 4 зенітні ракети, щоб їх збити.

Також 24 серпня Буданов заявив, що третина морських дронів України вражають цілі і це проблема для РФ. За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".