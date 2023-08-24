Мобілізація в Україні: експерти розповіли, чи призвуть 3 мільйони чоловіків заради перемоги

За даними експертів, мобілізація триває на рівні певних показників — призивають тих, хто потрібен, проходять навчання, після чого відправляють у бойові частини та підрозділи.

Після поширення інформації про плани мобілізації трьох мільйонів чоловіків в Україні з метою забезпечення більш швидкої перемоги та організації всебічної мобілізації, ситуація стала більш напруженою. Про це повідомили колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає видання ТСН.

"У лютому 2014 року Росія розпочала гібридну війну проти України. Інформаційна агресія в цій війні дуже потужна. ІПСОшні історії постійно трапляються, їх генерують відповідні організації військового характеру з території Російської Федерації. Мета — максимально створити хаос, посіяти панічні настрої в українському суспільстві. Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків — з тих самих джерел. Завдання — налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Ні. Але зараз передумов для цього немає. Сумарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання", — каже Владислав Селезньов.

Додатково Селезньов наголосив, що мобілізація триває відповідно до заданих показників — призиваються особи, необхідні для забезпечення потреб. Вони проходять навчання і далі направляються в оперативні підрозділи.

"Те, що мобілізація триває постійно на рівні певних показників — це очевидно. Призиваються ті, хто потрібні, проходять навчання, після чого вирушають у бойові частини та підрозділи. Це плановий процес. Воєнний стан в Україні продовжено, це означає, що мобілізаційні процеси триватимуть", — доповнив він.

Олександр Коваленко висловив своє бачення поточної ситуації з мобілізацією в Україні таким чином:

"Зараз збройні сили України не перебувають у критичній ситуації з ресурсами. Потреба в мобілізації присутня, але критичною не є".

Водночас Олександр Коваленко наголошує, що деякі західні ЗМІ поширюють інформацію про провал контрнаступу в Україні та малюють апокаліптичні сценарії, які, на його думку, не відповідають реальній ситуації.

Що зміниться після заміни воєнкомів

Владислав Селезньов, виступаючи як військовий експерт, висловив сумніви щодо спроможності фронтовиків, яких призначать на посади обласних воєнкомів (у зв'язку з останнім указом президента про їхнє звільнення), успішно стабілізувати ситуацію, що наразі склалася у сфері мобілізації.

"Пішла хвиля заміни обласних воєнкомів. А районні, а в містах? А голови і члени ВЛК? Я думаю, що і там треба дивитися дуже ретельно, тому що працює система "відмазування" тих, хто має гроші і бажання відкуповуватися", — каже Селезньов.

На додачу до цього, він заявив, що Збройні Сили України досі не мають доступу до багатьох державних реєстрів, які могли б бути використані для створення єдиного реєстру, в якому був би внесений ретельний електронний облік військовозобов'язаних. У своїх заявах Селезньов також вказав, що деякі державні органи не надають військовим необхідні бази даних.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планується прискорення мобілізаційних заходів та чи справді "служитимуть усі". Зеленський не дав прямої відповіді, однак зазначив, що з приводу посилення мобілізації в Україні до нього зверталося військове командування.

23 серпня в ТЦК пояснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки. За словами воєнкома, ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, зокрема цивільні. Тому мобілізувати можуть будь-якого придатного або обмежено придатного чоловіка, навіть якщо він не має досвіду служби. Представники ТЦК запевняють, що насамперед намагаються "навести лад в особистих справах", а виклик за повісткою нібито не означає швидке відправлення в зону бойових дій.