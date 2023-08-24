"Випали з графіка": Буданов визнав помилку щодо своїх прогнозів на рахунок Криму

Очільник ГУР зазначив, що прогнози розвідки базуються на фактах, цифрах, перебігу подій, на прогнозах за показниками економіки, військових і так далі.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України визнав, що помилився з прогнозами щодо строків деокупації Криму, але запевнив, що просування є. Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Так, випали із графіка. Треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", – сказав Буданов.

Він додав, що його прогнози базуються на фактах, цифрах, ході подій на полі бою.

"Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що морські дрони — ефективна зброя для стримування ворога, попри те, що зі 100% до цілі дістаються лише 30%.

Раніше Кирило Буданов сказав, що операція ГУР з переманювання російського гелікоптера — найкраща спецопеація розвідки за всю історію незалежності України.