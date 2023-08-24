"Ніхто не може передбачити": Єрмак назвав чинники, що заважають швидкому контрнаступу ЗСУ

Щодня Сили оборони роблять кроки вперед, навіть якщо вони маленькі. За словами глави ОП, неможливо передбачити на всі 100% як розвиватиметься ситуація далі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про контрнаступ, який бійці ЗСУ ведуть на різних напрямках фронту. Зараз ніхто не може передбачити, яким буде фінал. Про це він розповів в інтерв'ю DW 23 серпня.

За його словами, незважаючи на невизначеність подій, українським військовим ще є чим здивувати всіх, і статися це може в будь-який момент.

"Сьогодні ніхто не може передбачити на 100 відсотків, як розвиватимуться події... Вважаю, що контрнаступ триває. Кожного дня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже кожного дня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ", — ідеться в повідомленні.

Окремо очільник ОП зазначив, що події відбуваються набагато повільніше, ніж хотілося б, і на це є свої абсолютні причини. Зокрема Андрій Єрмак назвав занадто велику площу мінних полів, які залишають після себе російські окупанти. Дефіцит поставок зброї теж зіграв роль.

Контрнаступ міг проходити трохи швидше, проте в українців інший підхід до життів людей, ніж у противника.

"Ми думаємо про наших людей, а росіяни — жодним чином. Росіяни не рахують людей, вони для них просто, вибачте, таке м'ясо, яке вони кидають. І вони навіть багатьох убитих своїх не забирають з поля бою. І тому, безумовно, це війна не тільки Росії проти України, це війна світоглядів, філософії, диктатури і демократії", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що попри складнощі, контрнаступ триває. За його словами, росіяни дуже щільно замінували поле бою, але тенденція з просуванням Сил оборони триває, і було обрано правильний напрямок.