"З Patriot дуже складно": для закриття неба не вистачає 3 компонентів, — Зеленський (відео)

Президент Володимир Зеленський назвав найефективніші системи ППО, які застосовує Україна. Однак він зазначив, що за кожну пускову установку потрібно "сильно боротись".

Україні не вистачає для того, щоб закрити небо, трьох компонентів. Окрім того, про постачання додаткових систем протиповітряної оборони важко домовлятись з партнерами. Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гарою Стере 24 серпня розповів президент Володимир Зеленський.

"Щодо закриття неба — ми можемо працювати тільки сучасними системами ППО. Перший пункт. Другий — додаткові ракети для несучасного, але все ж таки дієвого радянського обладнання, у нас деякі такі системи є", — сказав він.

Лідер підкреслив, що існує дефіцит ракет для радянських систем ППО. Він пояснив, що для отримання снарядів для них необхідна співпраця з країнами, на чиїх складах є відповідна амуніція.

"Третій момент — почати виробляти своє вітчизняне ППО. Більше ніяких варіантів немає", — додав Зеленський.

Президент поділився, що вважає найкращими серед наявних у України нині систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. Він подякував партнерам за постачання цього озброєння.

"Я говорю про те, що використовувалося найчастіше, де було стовідсоткове спрацювання. (…) З Patriot дуже складно, складно працювати з партнерами за кожну додаткову пускову систему, я вже не говорю про додаткову батареї. За все це треба дуже сильно боротися", — пояснив Зеленський.

Пресконференція Володимира Зеленського та Йонаса Гари Стере (про закриття неба над Україною — з 15:19)

Нагадаємо, 6 червня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що для захисту неба від російських ракет "Кинджал" Україні потрібні 50 батарей Patriot. За його словами, також для заміни радянських установок Києву необхідні системи SAMP-T, IRIS-T та NASAMS.

Також під час брифінгу 24 серпня Володимир Зеленський прокоментував авіакатастрофу в Росії, внаслідок якої ймовірно загинув Євген Пригожин. Президент зазначив, що без контролю залишились 20 тисяч найманців і вони становлять загрозу не лише для України.