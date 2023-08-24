"Заперечувала звірства в Ірпені та Бучі": у Житомирі викрили викладачку ліцею, — СБУ

За інформацією СБУ, підозрювана публічно називала злочини російських військових в Ірпені та Бучі "спланованою постановкою".

Співробітники Служби безпеки викрили у Житомирі чергову прихильницю Російської Федерації. Нею виявилася викладачка одного із міських ліцеїв, яка публічно виправдовувала та заперечувала збройну агресію Росії проти України. Про це 24 серпня повідомила пресслужба Управління СБУ в Житомирській області.

За інформацією Служби безпеки, викладачка під час спілкування з колегами озвучувала наративи Кремля, які розповсюджують російські ЗМІ. На початку червня 2023 року вона привселюдно звинувачувала українських військових у тому, що саме вони бомблять інфраструктуру нашої країни. Злочини та звірства російських військових в Ірпені та Бучі підозрювана публічно називала "спланованою постановкою", "зрежисованою" українською владою.

За даними слідства, підозрювана заявляла, що у 2014 році російські військові прийшли в Донецьк, бо нібито "місцеві мешканці самі бажали та просили про це".

Що їй загрожує за скоєне

Співробітники Служби безпеки на підставі задокументованих фактів повідомили фігурантці про підозру за ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що СБУ затримала на Сумщині жінку, яка готувала прорив кордону російськими ДРГ. Підозрювана "втемну" використовувала своїх знайомих для отримання інформації про ЗСУ в прикордонних районах.

Зокрема, 21 серпня стало відомо, що жителю Дніпра, який створив ворожу агентурну мережу в місті, дали 15 років в'язниці. Чоловіка визнали винним у державній зраді після того, як з'ясувалося, що разом із групою осіб він передавав військовій розвідці РФ дані про технічний стан об'єктів енергетики.