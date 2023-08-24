США закликали Україну провести загальновійськову операцію на Півдні: Залужний виступив проти, — ЗМІ

За інформацією журналістів, американські військові запропонували українським колегам зосередитися на одній ділянці фронту, а не розкидати їх по різних напрямках. Із цим не згоден глава Генштабу.

Сполучені Штати Америки закликають Україну провести на Південному напрямку загальновійськову операцію, але командування не готове змінювати тактику. Про це пише The Wall Street Journal 24 серпня.

Журналісти зазначають, що між українськими й американськими військовими нібито почалися суперечки. Причиною міг стати "повільний" контрнаступ і зміна тактики з боку ЗСУ.

Американська сторона переконує Україну повернутися до загальновійськової операції, суть якої в спільних діях різного роду військ на фронті. Саме така тактика використовувалася на Заході для навчання українських військових.

Представники США переконані, що підготовлені ними раніше бригади занадто "розмазані" по всьому фронту. Нібито надто багато військових відправили на Східний напрямок і не докладають спільних зусиль, які б об'єднували розмінування, роботу артилерії та механізованих частин.

Зокрема, низка американських військових, які працюють із офіційним Києвом, у коментарі журналістам заявили, що ЗСУ нібито отримали достатню кількість техніки та зброї, щоб прорвати оборону й вийти до Азовського моря. У 2024 році постачань таких обсягів може вже не бути, тому українській стороні необхідно здійснити ривок до зими, йдеться в матеріалі.

Українські командири почали заперечувати, про що розповів анонімний чиновник США. Він ділиться, що під час однієї із зустрічей Валерієм Залужним той заявив, що Вашингтон не зовсім розуміє природи конфлікту.

"Це не боротьба з незаконними збройними формуваннями, це Курськ", — заявив глава Генштабу, маючи на увазі Курську битву під час Другої світової війни.

Також було сказано, що Збройні сили близькі до того, щоб прорвати російську оборону.

Україна наполягає на поточній тактиці, адже вона допомагає звільняти невеликі шматки захоплених противником територій і зберігати водночас людські життя.

Генерал ВПС у відставці Філіп Брідлав також зазначив, що американська тактика передбачає перевагу в повітрі, але в України немає такої можливості.

"В України переваги немає. Також ми не дали їй далекобійної артилерії. Тож коли починаються всі ці розмови про те, що вони не можуть провести загальновійськову операцію, нам варто переглянути в дзеркало", — каже він.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що глава ОП Андрій Єрмак назвав чинники, що заважають швидкому контрнаступу ЗСУ. За його словами, Сили оборони щодня роблять кроки вперед, навіть якщо вони маленькі. Прогрес є, але неможливо передбачити на всі 100%, як розвиватиметься ситуація далі.