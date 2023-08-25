Путін змінює цілі війни: у Зеленського розповіли про новий план Кремля (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, заявлені на початку повномасштабного вторгнення цілі були фікцією. Кремль прагне знищити українську державу і вбити якомога більше українців.

Президент РФ Володимир Путін змінив цілі повномасштабного вторгнення в Україну, але завдання Києва залишається незмінним — зупинити агресію з боку Кремля. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Росія завжди "продавала" експансію. Для Росії цей історичний проміжок часу закінчується", — заявив представник ОП. За його словами, ця війна слугує спробою для РФ залишитися в нинішньому вигляді — звідси і заяви про багатополярний світ.

Цілі війни, які Путін назвав на початку повномасштабного вторгнення, були фікцією. Знищення української держави з убивством якомога більшої чисельності українців, — справжня мета вторгнення РФ, вона ж єдина, зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк — про цілі війни РФ

Він також сказав, що Україна не прагне перемовин із тими, хто прийшов убити, а ось поточні цілі Путіна вже інші: він бореться за виживання, для чого йому потрібно не програти війну. Наразі він докладає зусиль, щоб домогтися переговорів і тимчасово зафіксувати нову лінію розмежування та окуповані території.

Нагадаємо, що політолог Володимир Фісенко заявив, що не варто чекати миру до кінця року. Переговори з РФ можливі не раніше 2024-го, вважає експерт.

Також повідомлялося, що Путін і Ердоган запланували зустріч на початку вересня. Захід, згідно з планом, має відбутися в Сочі.