За даними пропагандистів, танк Сил оборони України нібито цілив у село Случевськ та розташовані в його районі два автомобільні пропускні пункти.

У Росії заявили, що у Брянській області було атаковано міжнародний пункт пропуску. У нападі традиційно звинуватили ЗСУ. Про атаку повідомило російське видання Shot.

"ЗСУ обстріляли з танка міжнародний пункт пропуску у Брянській області. За нашими даними, атака велася напередодні близько 9-ї вечора. З танку випустили три снаряди калібру 125 мм по селу Случевськ (розташоване приблизно за кілометр від українського кордону) і ще два — по автомобільному пропускному пункту Погар у тому ж Погарському районі (150 метрів до кордону)", — йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляє, що внаслідок "атаки" незначних пошкоджень зазнала будівля міжнародного автомобільного пропуску. Жертв та постраждалих немає. В селі теж обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що в Калузькій області в РФ сили ППО збили ракету над "цивільним об'єктом". Росія звинуватила Україну, нібито вона запустила ракету з поліпшеного комплексу С-200. Жертв та руйнувань немає.

Раніше повідомлялося, що губернатор Бєлгородської області (Російська Федерація) В'ячеслав Гладков заявив, що нібито Збройні сили України атакували село Лави Валуйського міського округу. Внаслідок атаки було вибито чотири вікна та посічено фасад одного з будинків. Є загиблі.