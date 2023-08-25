"Будемо пильні": Данілов попередив, що у Росії є "план В" для війни в Україні (відео)

За словами секретаря РНБО, Кремль для реалізації своєї стратегії може задіяти місцевих колаборантів, які видають себе за "істинних українців".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спрогнозував, які ще залишилися плани у Кремля на війну в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" 25 серпня.

За його словами, всередині Російської Федерації почалася дестабілізація. Вони усвідомили, що не зможуть перемогти Україну військовим шляхом, але при цьому володіють планом В. Кремль хоче "похитнути" нашу країну.

"Але ми тут будемо пильні й не допустимо подій, яких очікує Російська Федерація за допомогою тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо дедалі більше й більше, які приїхали з Луганська свого часу, там із колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО зазначив, що так звані колаборанти, які перебувають на території нашої країни, видають себе за справжніх українців і починають розповідати населенню про те, що вони щось там аналізують.

Також Олексій Данілов поділився власним баченням того, як може розвиватися війна і чому не зовсім доречно в такій ситуації робити якісь прогнози.

"На сьогоднішній день я не думаю, що у світі є людина, яка може вам дати ці прогнози. Ще раз наголошую, прогнози на війні — це не зовсім коректна річ. Це залежить від багатьох обставин, залежить від багатьох речей, які відбуватимуться, зокрема, не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний між собою", — підсумував секретар РНБО.

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Кількома днями раніше Олексій Данілов розповів, якою буде реакція світу, якщо РФ почне ядерну війну. За словами секретаря РНБО, з боку Кремля все частіше лунатимуть заяви про ядерну ескалацію, адже ЗСУ продовжують звільняти свої території. Ба більше, Китай міг давно попередити Путіна про наслідки.