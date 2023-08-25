У Криму "прилетіло" по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ: є загиблі та поранені, — соцмережі

Місцеві жителі стверджують, що щонайменше один приліт зафіксовано в селі Перевальне, де дислокується особовий склад противника. Троє російських солдатів загинули.

На території тимчасово окупованого півострова Крим знову пролунали вибухи. Попередньо було обстріляно базу російських окупантів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали 25 серпня.

Йдеться про село Перевальне Сімферопольського району, де і було зафіксовано "приліт". Зазначається, що саме там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Місцевий мешканець поділився, що щонайменше троє людей загинуло і дуже багато поранених після цього привезли до місцевих госпіталю на вулиці Горького.

Інформація потребує офіційного підтвердження. Місцева "влада" поки що ніяк не коментувала інцидент. Більше подробиць про вибухи в селі Перевальне не прозвучало.

У Криму знову пролунали гучні вибухи Фото: DeepStateMAP

Атаки БПЛА по Криму: подробиці

Останнім часом почастішали повідомлення про вибухи на території тимчасово окупованого півострова. У ніч на 25 серпня в Міноборони Російської Федерації заявили про те, що нібито 42 українські дрони атакували Крим.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотних літальних апарати. Унаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 придушено засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши мети", — ідеться в повідомленні.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв перед цим повідомляв про нібито перехоплений БПЛА біля мису Херсонес. Він зазначив, що на місце одразу ж прибули екстрені служби, але вони не зафіксували нібито пошкоджень.

Нагадаємо, 24 серпня глава ГУР Кирило Буданов спрогнозував проведення наземної операції в Криму. За його словами, в України немає іншого шляху, крім повернення територій і встановлення повного контролю над півостровом.