Нова тактика противника: Гуменюк розкрила подробиці нічного обстрілу Одеської області

ЗС РФ перед нанесенням ударів розмістили ракетоносці в Азовському морі. Таким чином окупанти вишукують нові маршрути для ракет в обхід української ППО.

У ніч на 25 серпня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одеській області, застосувавши нову тактику. Противник використав тактичну авіацію — винищувачі Су-35, який випустив дві ракети Х-35 у напрямку одного з портів. Потім противник атакував Одеську область ракетами "Калібр". Про подробиці нічних обстрілів південного регіону України розповіла в ефірі телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗС РФ випустили дві ракети "Калібр", які були знищені українськими засобами ППО. Причому робота українських захисників була проведена акуратно, тому постраждалих під час обстрілів не було.

Гуменюк зазначила, що противник змінює тактику нанесення ударів і намагається знайти нові напрямки польотів ракет, щоб обійти системи протиповітряної оборони ЗСУ.

"При цьому ворог розмістив ракетоносці в Азовському морі. Це свідчить про те, що вони вишукують нову тактику і нові напрямки для того, щоб ракети обходили системи ППО", — зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що розміщення російських кораблів в Азовському морі однозначно пов'язане і з тим, що їм перебувати в акваторії Чорного моря небезпечно.

"Вони давно це вже усвідомили, але, найімовірніше, що стосується ракетоносців, то вони вишукували нову тактику тиску на Україну", — сказала Гуменюк.

Раніше Фокус зібрав інформацію про черговий удар Росії по мирних українських містах. Згідно з даними з офіційних джерел, 25 серпня противник завдав комбінованого удару по Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях за допомогою ракет і БПЛА.