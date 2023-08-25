У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму в СІЗО (фото)

За даними юристів, Ремзі Німетулаєву і Руслану Асанову висунули обвинувачення в "організації діяльності терористичної організації", тоді як Аметхану Умерову висунули обвинувачення в "участі в діяльності терористичної організації".

Увечері 24 серпня Київський суд у Бахчисараї, контрольований Російською Федерацією, рішенням направив до слідчого ізолятора (СІЗО) на два місяці трьох кримських татар — Руслана Асанова, Аметхана Умерова і Ремзі Німетулаєва. Раніше, напередодні, у цих осіб проходили обшуки. Про це повідомили адвокати активістів Кримської солідарності.

Згідно з інформацією, наданою адвокатами, Ремзі Німетулаєву і Руслану Асанову висунули звинувачення в "організації діяльності терористичної організації", в той час як Аметхану Умерову висунули звинувачення в "участі в діяльності терористичної організації". Важливо зазначити, що самі активісти заперечують свою провину.

Крім того, 25 серпня російський суд у Криму має обрати запобіжний захід ще трьом затриманим напередодні активістам — Сейдамету Мустафаєву, Ельдару Якубову та Абдулмеджиту Сейтумерову.

"З тих матеріалів, які співробітники ФСБ надали до суду, видно, що протягом кількох років [силовики] прослуховували домоволодіння кримських татар, де записали нібито якісь зустрічі. [Для порушення справи використовувалися] свідчення двох прихованих свідків, які говорять про те, що вони нібито відвідували якісь конспіративні зустрічі", — зазначив адвокат Едема Семедляєва.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Південного окружного військового суду в місті Ростов-на-Дону, громадян України Юрія Доманчука та Віталія Скакуна було засуджено до 23 і 24 років позбавлення волі відповідно у справі про "замах" на призначеного Росією віце-губернатора Херсонської області Віталія Булюка.