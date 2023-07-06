Зазіхали на колаборанта: у РФ українців засудили до понад 20 років колонії (фото)

За даними росЗМІ, Доманчук і Скакун вчинили "замах" на призначеного Росією віце-губернатора Херсонської області Віталія Булюка.

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Згідно з рішенням Південного окружного військового суду в місті Ростов-на-Дону, громадян України Юрія Доманчука і Віталія Скакуна було засуджено до 23 і 24 років позбавлення волі відповідно у справі про "замах" на призначеного Росією віце-губернатора Херсонської області Віталія Булюка. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Згідно з повідомленням, Доманчука і Скакуна визнали винними у "здійсненні терористичного акту", "незаконному поводженні з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами". Прокурор Російської Федерації запросив суд призначити обом обвинуваченим довічне ув'язнення. За підсумками засідання, обвинувачені отримали термін у понад 20 років.

Про підрив автомобіля Булюка у Скадовську стало відомо у грудні 2022 року.

Згідно з інформацією, опублікованою російським агентством "Інтерфакс", автомобіль був повністю знищений вогнем, унаслідок чого водій загинув. Сам Булюк був госпіталізований із травмами середнього ступеня тяжкості.

Зазначимо, що вибух стався біля будинку Булюка, коли він сидів в автомобілі разом із водієм.

До 2015 року Булюк обіймав посаду керівника Херсонської митниці, проте пізніше був звільнений у зв'язку з проведенням процедури лустрації. У травні 2022 року його було призначено на посаду в окупаційну адміністрацію Херсонщини.

У зв'язку з цим, Офіс генерального прокурора України пред'явив йому обвинувачення в державній зраді, і це повідомлення було направлено йому за відсутності.

Нагадаємо, що 14 червня на півдні Росії постали перед судом понад 20 українських військових, які потрапили в полон під час боїв в Україні.

А Хамовнічеський суд Москви в понеділок, 3 квітня, санкціонував арешт Оксани Федорової, підозрюваної в шпигунстві.