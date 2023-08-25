Підтримку потрібно припиняти: конкурент Трампа сказав, як можна зберегти суверенітет України

У розмові з журналістом Вівек Рамасавамі заявив, що російсько-українська війна закінчиться просто зараз, якщо США не втручатимуться та припинить фінансування.

Кандидат у президенти США індійського походження Вівек Рамасвамі знову виступив зі скандальною заявою щодо війни в Україні. На запитання журналіста "Голос Америки" про те, чому він виступає проти військової підтримки України, політик відповів, що це "не відповідає інтересам Америки". Відео було опубліковано 24 серпня.

Невеликий діалог між Рамасавамі та журналістом відбувся після праймеріз, на яких кандидат у президенти закликав припинити військову підтримку України. Після цих слів він потрапив під шквал критики з боку колишньої губернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка звинуватила політичного новачка в спробі стати на бік вбивці в особі Володимира Путіна.

Рамасвамі переконаний, що припинення війни в Україні нібито допоможе зберегти її суверенітет, водночас він додав, що війна може закінчитися миттєво, щойно Вашингтон перестане втручатися в ситуацію та припинить фінансування.

"Мій план припинення війни в Україні насправді буде кращим для України. Принаймні вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз перебувають. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться просто зараз, якщо США не втручатимуться та скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — заявив кандидат.

Рамасвамі також згадав ситуацію в Афганістані під час присутності там радянських військ. За його словами, якщо наступний український президент отримає озброєння на пару сотень млрд доларів, то ситуація може "зайти далеко".

"До влади прийде який-небудь постзеленський воєначальник із американською військовою технікою на кілька сотень млрд доларів. Точно так само, як це сталося після вторгнення радянських військ в Афганістан. І ви бачите, як далеко це зайшло", — сказав Рамасвамі.

Нагадаємо, 19 серпня кандидат в президенти США Вівек Рамасавамі виступив із аналогічною заявою, в якій запропонував припинити воєнні дії в Україні, зберігши за РФ частину Донбасу. На думку політика, стратегія США щодо України штовхає Росію в обійми Китаю, і це зближення є найбільшою загрозою для Америки.