"Живий щит": росіяни повертають додому "евакуюваних" мешканців окупованих територій, — ЦНС

За інформацією підпілля, росіяни почали повертати на тимчасово окуповані території раніше депортованих мешканців, аби використати їх як "живий щит" на лінії зіткнення.

Центр національного спротиву (ЦНС) 25 серпня повідомив, що ворог почав повертати додому мешканців тих населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення.

За інформацією спротиву, людей планують використати їх як "живий щит". Зазначається, що деевакуацію розпочали мешканців Токмаку й Василівки. Їх раніше депортували у місто Бердянськ. Також окупаційна адміністрація оголосила про відкриття шкіл на лінії зіткнення, не зважаючи на те, що військовослужбовці армії Російської Федерації розміщуються у приміщеннях шкіл.

В ЦНС вважають, що ворог скористався так званою"евакуацією" аби "паспортизувати" евакуйованих мешканців тимчасово окупованих територій України. Лише за наявністю паспортів РФ люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Наразі їх примусово повертають на території, де ведуться бойові дії.

"Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на території шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Незаконна депортація українців

Станом на червень 2023 року за даними підпілля окупанти з тимчасово окупованих територій вивезли ще 600 людей. Людей направляють в табори розподілення, де тримають перед депортацією.

Нагадаємо, 25 липня мер Мелітополя розповів, кого окупанти викрадають найчастіше. У Росії українських дітей утримують у "незрозумілих" закладах або віддають на виховання у "потрібні" сім'ї.

Раніше, 18 липня Фокус повідомляв, що окупанти почали вивозити українських дітей у Білорусь. Тоді як в допомозі РФ у депортації українських дітей зізнався і Червоний Хрест Білорусі. Проте там назвали це миротворчою місією.