За інформацією журналістів, у період із вересня минулого року дитячі табори відвідало понад 2 тисячі дітей, але вже до осені їхня кількість може значно зрости.

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Російські окупанти почали вивозити українських дітей до Білорусі, де їм починають "промивати мізки" про те, що насправді президент РФ Володимир Путін робить бравий вчинок. Про це пише видання The Telegraph 17 липня.

Починаючи з вересня минулого року Російська Федерація зайнялася депортацією українських дітей. Замість своєї території, Кремль вивозив їх у табори Білорусі, де для них влаштовували своєрідні концерти.

Усі докази провини Олександра Лукашенка і Володимира Путіна та всіх, хто з ними пов'язаний, уже було подано до Міжнародного кримінального суду. У білоруській опозиційній групі "Національне антикризове управління" зазначили, що саме Олександр Лукашенко може виявитися основним винуватцем, адже він "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

Із вересня минулого року до липня 2023 зафіксовано, що РФ вивезла до Білорусі щонайменше 2150 дітей віком від 6 років, а ближче до осені їхня кількість може зрости до 3000.

Розміщують їх у Мінській області в санаторії "Острошицьке містечко", центрі "Зубреня" і таборі "Дубрава", а також у таборі "Золоті піски" в Гомельській області.

У таких закладах не просто нібито займаються оздоровленням дітей, а й примусово "перевиховують". Усе так, як було в аналогічних таборах на території Російської Федерації, де за неслухняність дітей могли бити та змушували проходити військову підготовку.

Крім того, на опублікованих кадрах із санаторію "Дубрава" можна побачити, що перед українськими дітьми виступили співачки Груздєви, які також спробували поміняти мислення людей.

"Бажаю, щоб ми жили в мирі, щоб Байден здох, господи, пробач мені, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав і взяв контроль над усією Україною", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що Кремль обманом намагається вручити паспорт РФ жителям Донбасу. Спочатку їх вивозять на територію Росії й обіцяють "золоті гори", а після цього кидають, якщо вони відмовляються отримати нове громадянство.