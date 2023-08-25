Проходити ВЛК стане простіше: в Україні запроваджують електронний документообіг з ТЦК

Військкомати, військові частини та медзаклади зможуть обмінюватись інформацією без безпосередньої участі поранених захисників. У Міноборони розповіли, яких саме документів це стосується.

В Україні запроваджують електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це 25 серпня повідомила у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

ВЛК модернізують з метою покращення якості медобслуговування захисників та спрощення її роботи. Тепер військові частини, заклади охорони здоров’я та Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) будуть обмінюватись документацією.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця", — зазначила заступниці голови Міноборони.

Тепер документообіг буде електронним, що спростить життя усім суб’єктам взаємодії. Військові не будуть зобов’язані самостійно доправляти довідки, адже інформація буде надаватись без "кур’єрів".

Зміна стосується таких документів:

іменних списків військовослужбовців, які перебувають на лікуванні;

довідок ВЛК та постанов у вигляді свідоцтва про хворобу;

довідок про обставини травм (поранень, контузій та каліцтв);

виписок з медкарт амбулаторних та стаціонарних хворих;

рапортів військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення зі служби за станом здоров’я;

витягів з наказів військових частин.

"Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій", — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, раніше в Україні спростили порядок реалізації постанов ВЛК для поранених військовослужбовців ЗСУ. До введення відповідної зміни захисники мали повертатись до військової частини, щоб оформити відпустку або звільнитися за станом здоров’я. Тепер в таких випадках необхідно завітати лише у військкомат.

Також вже восени ТЦК можуть отримати доступ до державних реєстрів. Юристка Оксана Доготер переконана, що це полегшить життя усім окрім ухилянтів. Також у військкоматах обговорюють розділення власного реєстру на три окремих.