Сюрпризів буде більше: в СБУ розповіли про удар в глибокому тилу ЗС РФ в Криму (мапа)

Під час нічної атаки українські дрони легко пройшли крізь системи захисту ЗС РФ. СБУ обіцяє, що аналогічних "сюрпризів" для окупантів буде більше.

В ніч з 24 на 25 серпня українські Сили оборони провели таємну операцію в тимчасово окупованому Криму. У СБУ розповіли, що ворог був не готовий до масової атаки дронів у своєму тилу. Про це пише портал "РБК-Україна".

У статті наводять інформацію, отриману від анонімного джерела в СБУ. Джерело підтвердило масовану атаку дронів. Дрони вразили цілі у районі села Краснівка під Сімферополем. Кількість дронів поки що залишилось таємницею.

Внаслідок удару безпілотників загинула жива сила противника: "точно можна говорити про кілька десятків убитих і поранених" — зазначив співрозмовник порталу. Також вдалось знешкодити військову техніку та склади з боєприпасами.

У нічній спецоперації була особливість, яку відзначив військовослужбовець. З його слів, для росіян атака була повністю несподівана, оскільки дрони обійшли усі системи захисту. Також він прогнозує, що у майбутньому таких сюрпризів буде ще більше.

Портал опублікував мапу, на якій позначено об'єкт, атакований дронами. Можливо, іде мова про місце дислокації 126 гвардійської бригади берегової охорони ЗСУ РФ — про неї розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Фокус публікував коментар Юсова — він пояснив, що до масованої атаки кількох десятків безпілотників причетна українська розвідка.

Село Краснівка в Сімферопольському районі Криму - РБК-Україна Фото: РБК-Україна

Вибухи в Криму 25 серпня: що відомо

Про надзвичайні події, які стались неподалік від Сімферополя, розповіли представники російської влади — Міноборони РФ та губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. З їхніх слів, 42 дрони атакували у напрямку села Перевального. Усі дрони начебто знешкодили силами ППО та за допомогою РЕБ.

Саме біля Перевального, як свідчить карта військових об'єктів, розташована військова база 126 бригади ЗС РФ.

База 126 бригади ЗС РФ у Криму (біля Перевального) - "Радіо Свобода" Фото: Радіо Свобода

Відстань від бази 126 бригади біля Перевального до Краснівки — близько 12 км. Як випливає з коментарів СБУ та ГУР Міноборони, відомства здійснили в Криму спільну спецоперацію.

Краснівка та Перевальне - на карті Криму - Google maps Фото: Google maps

Нагадуємо, напередодні, 24 серпня, стало відомо про спецоперацію ГУР Міноборони біля мису Тарханкут. Зокрема, вдалось знищити близько трьох десятків осіб живої сили та кілька російських катерів. Також українські розвідники опублікували відео з кадрами знищення ЗРК С-400 "Тріумф", який висадили у повітря добою раніше, в ніч на 23 серпня.