Лукашенко попереджав Пригожина про замах, намагаючись виглядати незалежним від Кремля, — ISW

За даними аналітиків, білоруський авторитарний лідер намагався представити переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі як приклад того, що він вміє ухвалювати важливі рішення поза диктатом Кремля.

Напередодні, 25 серпня білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що попереджав засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його життю загрожує небезпека, і знову наголосив на своїй ролі в переговорах, які, можливо, допомогли Кремлю зупинити заколот 24 червня. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 25 серпня.

Лукашенко прокоментував повідомлення про ймовірну загибель в авіакатастрофі засновника воєнізованого формування, наближеного до Кремля. Білоруський політик докладно розповів про свою роль у переговорах, згадав про те, що під час серії дзвінків попереджав Пригожина і Дмитра "Вагнера" Уткіна про те, що тиск на заколотників може призвести до їхньої загибелі.

Лукашенко знову говорив про себе як про вмілого перемовника, про те, що саме він переконав Пригожина зупинити заколот. Судячи з усього, білоруський авторитарний лідер намагався представити переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі як приклад того, що він вміє ухвалювати важливі рішення, що впливають на безпеку поза диктатом Кремля.

Водночас він підтримав лінію Кремля, згідно з якою Путін нібито абсолютно непричетний до загибелі Пригожина. Він заявив, що вважає неспроможними твердження про те, що літак збили ракетою, а також сказав, що просив Путіна попередити Пригожина про високу ймовірність стати жертвою замаху.

Водночас Лукашенко намагався зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що не захистив Пригожина. За його словами, гарантії безпеки ніколи не були частиною домовленостей "Вагнера" і Кремля.

Але все ж 27 червня він говорив, що Путін "пообіцяв" і йому, і Пригожину, що "вагнерівцям" і самому Пригожину надають якісь "гарантії безпеки" на території Білорусі.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив, що збере 10 тисяч людей за кілька днів, і що "Вагнер" продовжить жити в Білорусі.

Також повідомлялося, що Лукашенко розповів про майбутні військові навчання країн ОДКБ.