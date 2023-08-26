Окупанти не платять зарплати: на ТОТ загострюється соціально-економічна криза

Причинами різкого погіршення економічної ситуації на ТОТ є масова мобілізація працездатних мешканців, відсутність ринків збуту та привілеї конкурентам із РФ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається наростаюча соціально-економічна напруженість. Велика частина промислових підприємств або призупинила свою діяльність, або перейшла на чотириденні робочі тижні. Внаслідок цього місцеві жителі стикаються з масовою затримкою виплат по зарплатах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У джерелі повідомляють, що причинами загострення економічної ситуації є:

мобілізація більшості працівників;

перевага, яку надають окупанти, конкурентам із РФ;

відсутність ринків збуту

"Унаслідок падіння рівня життя росіяни роблять жителів регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів в обмін на паспорт", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, окупанти ухвалили особливі правила для жителів захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами. Дільниці утворили навіть у населених пунктах, які найбільше постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС.

За даними ЦНС, зареєстрованих працівників держпідприємств на ТОТ уже примушують вступати в партію "Единая Россия". Також окупанти обіцяють винагороди учасникам примусової паспортизації за вербування нових членів партії.