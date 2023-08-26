Особлива увага: ДБР розслідує обставини загибелі 3 льотчиків на Житомирщині

Попередньо авіакатастрофу кваліфікують як порушення правил польотів або підготовки до них.

Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області. Про це повідомляє пресслужба у фейсбуці.

Унаслідок зіткнення двох літаків L-39 загинуло три льотчики Повітряних сил ЗС України, серед яких відомий військовослужбовець з позивним Juice. Інцидент відбувся вчора, 25 серпня.

Зазначається, що детективи ДБР особливу увагу приділять вивченням питань: технічного стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів. Для цього будуть проводити ретельну діагностику "чорних ящиків". Попередньо інцидент кваліфікують як порушення правил польотів або підготовки до них, що відповідає 416 статі Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Також у ДБР висловили співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, 26 серпня Повітряні сили заявили, що внаслідок авіакатастрофи загинуло 3 льотчиків у Житомирській області.

25 серпня CNN писали, що США почнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні на базі ВПС Нацгвардії у штаті Аризоні.