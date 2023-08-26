"Марив F-16 в українському небі": Ігнат про загиблого льотчика Джуса

За словами речника командування Юрія Ігната, майор Андрій "Джус" Пільщиков був більше ніж другом, а також рушієм змін у Повітряних силах.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Андрій Juice Пільщиков був молодим офіцером з надзвичайним талантом. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

25 серпня троє українських льотчиків загинуло в результаті зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39. Серед загиблих виявився відомий льотчик Juice. За словами Юрія Ігната, вони багато переписувались у месенджерах, де Джус часто писав про авіацію та ЗРВ.

"Андрій Пільщиков не просто пілот, це був молодий офіцер із мега знаннями і мега талантом. Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних Сил, учасником багатьох проєктів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат!" – пише Ігнат.

Він додав, що майор Пільщиков присвятив своє коротке, проте яскраве бойове життя бойовій авіації. А ще льотчик "марив F-16 в українському небі". Для цього він зустрічався з американськими урядовцями й постійно тримав звʼязок з льотчиками з Каліфорнії. З початку повномасштабної війни офіцер дав десятки інтервʼю західним медіа завдяки знанням англійської мови, а також розуміння потреб України.

"Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16… І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає… Але за нього це зроблять його побратими, вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна. Ти був більше, ніж друг! Спочивай, ти і так багато зробив для нас…" — резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 26 серпня ДБР почало розслідування загибель 3 льотчиків на Житомирщині.

26 серпня Повітряні сили заявили, що внаслідок авіакатастрофи загинуло 3 льотчики, серед яких відомий льотчик "Джус".