У пам'ять про загиблих льотчиків на місці трагедії в Житомирській області спалили піаніно (відео)

На інструменті написали позивні загиблих льотчиків і в сутінках спалили його після того, як прозвучали останні акорди.

Увечері 26 серпня побратими льотчиків із позивними "Мінка", "Проказін" і "Juice", які напередодні розбилися в Сінгурах на Житомирщині на двох навчально-бойових літаках L-39 під час тренувань, вшанували їхню пам'ять тим, що спалили піаніно за давньою американською традицією. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

У кадрі — військові льотчики, які стоять і слухають, як сивий чоловік грає на піаніно мелодію "Адажіо" Джадзотто-Альбіноні. На інструменті білою фарбою написані імена пілотів. За кадром чути, як хтось схлипує і важко зітхає.

Піаніно облили рідиною перш, ніж підпалити Фото: Скриншот

Коли прозвучали останні акорди, піаніно облили горючою рідиною і підпалили.

Новина про трагедію, що забрала життя пілотів, вразила українців. Серед загиблих — пілот 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ Андрій Пільщиков із позивним "Джус". Популярність йому принесла участь у повітряній обороні української столиці в лютому-березні 2022 року. Один із "привидів Києва" неодноразово давав інтерв'ю українським і західним ЗМІ, в яких закликав надати Україні сучасні винищувачі.

Унаслідок аварії літаки впали в городи приватних будинків на відстані приблизно 300 метрів один від одного. Ніхто з цивільних осіб не постраждав, але, на жаль, усі три пілоти загинули.

Звідки з'явилася традиція палити піаніно

Традиція спалювати піаніно в пам'ять про льотчиків, які загинули під час виконання бойових завдань, бере початок з часів Другої світової війни, а саме битви за Британію. У той важкий для королівства час чимало американських юнаків вирішили допомогти англійцям у боротьбі з агресором і стали до лав авіаторів-добровольців. У Королівських ЗС їх розподілили у штатні британські ескадрильї, в одній із таких і служив британський льотчик, який віртуозно грав на піаніно. Після важких бойових вильотів ввечері навколо нього збиралися його втомлені товариші, і він грав для них прекрасні мелодії.

В один із вильотів талановитий пілот-музикант загинув після того, як його літак збили. Його брати по зброї розуміли, що тепер ніхто не зможе грати на піаніно так само добре, як він, і ніхто його не замінить у їхній спільноті. Тому було прийнято рішення урочисто спалити його інструмент.

Згодом підрозділи американських авіаторів-добровольців увійшли до складу ЗС США, і відтоді в їхніх звичаях зміцнилася традиція підпалювати піаніно в пам'ять про загиблих під час виконання завдання льотчиків і на мить нагадувати самому собі про те, які ризики має ця вкрай нелегка робота.

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явилося відео, як прибирають уламки від літаків.