"Беркут" знищив черговий склад БК росіян: Сирський поділився кадрами (відео)

На опублікованому ролику можна побачити будівлю, з якої виходить густий сірий дим. Це ефективна робота одного з підрозділів ЗСУ під час контрнаступу.

Українські військові продовжують контрнаступ і знищують противника на різних напрямках. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі поділився роликом із яскравими кадрами знищення позицій ЗС РФ.

На короткому відеоролику можна побачити густий сірий дим, який бере початок від палаючої будівлі. Там розташовувався склад БК російських окупантів.

Ефективна робота належить підрозділу Сил оборони України "Беркут", про що і повідомив Олександр Сирський.

"Працює "Беркут". Горить склад БК росіян", — ідеться в повідомленні під публікацією.

Подробиць про те, який це напрямок і розмір втрат російських окупантів, не прозвучало.

Ситуація на фронті: подробиці від Сирського

До слова, раніше Олександр Сирський закликав посилити оборону ЗСУ на одній з ділянок фронту, адже ЗС РФ продовжують здійснювати спроби наступу. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Журналісти стверджують, що йдеться про Куп'янський напрямок.

Досягнення противника не можна назвати значними, але через це ЗСУ довелося перекинути на цю ділянку частину своїх підрозділів.

"Підрозділи противника продовжують наносити ураження з артилерії, мінометів та авіації. За таких умов ми маємо негайно вжити всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих рубежах і наступати там, де це можливо, — повідомляв Олександр Сирський.

Нагадаємо, 25 серпня екс-генерал армії США Девід Петреус зазначав, що контрнаступ ЗСУ ще може здивувати критиків. За його словами, західним спостерігачам потрібно розуміти, що війна не відбувається лінійно, а українська операція може тривати місяцями, поки в якомусь місці російська оборона не трісне.