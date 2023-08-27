"Розкладають кожну деталь": розслідування катастрофи на Житомирщині може тривати пів року

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, у відомства є власна лабораторія, де фахівці намагаються знайти причину аварії двох літаків. Про терміни поки що складно говорити.

В Україні почали розслідувати справу про зіткнення двох літаків у Житомирській області, проте терміни складно передбачити. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 27 серпня.

За його словами, внаслідок авіакатастрофи загинули троє українців, які виконували бойове завдання на двох навчально-бойових літаках L-39. Завершити його не вдалося у зв'язку із зіткненням.

Наразі фахівці вже почали розслідувати, за яких обставин сталася трагедія і що стало причиною аварії.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб надалі уникнути таких жахливих подій", — заявив Юрій Ігнат.

Як довго триватиме розслідування — поки що невідомо. Повітряні сили мають власні лабораторії, де і встановлюватимуть причини.

"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звісно, є в бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до пів року затягується розслідування", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що було розкрито імена всіх пілотів, які загинули на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Льотчики були залучені до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема, на східному та Запорізькому напрямках.