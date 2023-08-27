Ліквідовано 14 окупантів просто у казармі: росіяни скаржаться на диверсію у Криму, — соцмережі

Солдати ЗС РФ були зарізані під час сну в одній із військових частин неподалік Євпаторії, пишуть російські пабліки.

В окупованому Криму в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів. Про це пише телеграм-канал "Кремлевская табакерка" з посиланням на свої джерела у Генштабі ЗС РФ та так званому "уряді" Криму.

Інцидент нібито стався у Євпаторії.

"За даними джерел, військових було вбито уві сні — частину невідомі диверсанти вбили ударами в серце, частині перерізали горло. Як злочинці обійшли охорону та потрапили до казарми, ніхто поки що зрозуміти не може. Є підстави думати, що новий злочин скоїли ті самі диверсанти, що й у Севастополі. Їхні пошуки ведуться", — йдеться у повідомленні.

У пабліку зазначають, що незадовго до надзвичайної пригоди під Євпаторією у Криму відбувся бій із диверсантами, які висадилися на мисі Тарханкут.

"Чи могли частина диверсантів залишитися на півострові та вчинити вбивство наших військових у казармі, джерела точно сказати не можуть", — розмірковують адміни пабліку.

Раніше "Кремлевская табакерка" заявляла, що у Севастополі в ніч проти 28 липня було скоєно схожий злочин. Тоді в казармі нібито було нібито вбито 9 моряків. Вони, як і військові під Євпаторією, були ліквідовані уві сні.

Окупанти вважають, що росіян в Криму вбивають українські ДРГ. Згідно ще з однією версією, загиблим матросам помстилися за якусь образу чи конфлікт на побутовому ґрунті, але ця версія викликає у окупантів сумніви, бо, мовляв, "злочинці діяли надто професійно та холоднокровно".

Усі загиблі були родом із різних регіонів Росії. Їхні тіла в режимі секретності відправлені із Севастополя додому — до регіонів від Пітера до Краснодарського краю.

Генштаб ЗСУ і Міноборони України інформацію про роботу української ДРГ в Євпаторії не поширювали.

Нагадаємо, що в ISW зазначили успіхи ЗСУ під Роботиним на Запоріжжі. Сили оборони наближаються до другої лінії російської оборони.