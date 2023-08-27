Удари по МіГ та "Панцирях": контррозвідка СБУ атакувала аеродром у Курську дронами, – ЗМІ

На території російського міста пролунало як мінімум 13 вибухів та була знищена велика кількість техніки, пишуть журналісти.

В ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ дронами атакувала аеродром з російською військовою технікою та авіацією у Курську. Про це "РБК-Україна" посиланням на джерела у відомстві.

У повідомленні йдеться про те, що були ураженні чотири літаки Су-30 та один МіГ-29. Знищенні також два "Панциря" та радари комплексу С-300.

Майже усі безпілотники СБУ змогли долетіти до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три з них були ліквідовані російською ППО.

У відомстві пояснили, що зафіксували як мінімум 13 вибухів.

"Бавовна" вийшла вражаючою", — розповіли виданню в СБУ.

Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених, як йдеться у повідомленні, українці дізнаються найближчим часом. Ефективно виконали роботу військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Вибухи у Курську

Губернатор Курської області Роман Старовойт 20 серпня заявив, що безпілотник атакував Курськ. Він врізався в дах залізничного вокзалу. Під час вибуху в будівлі вокзалу загалом перебували 50 пасажирів, яких евакуювали. За інформацією місцевих медиків, постраждали п'ятеро людей, вони отримали легкі поранення внаслідок уламків скла.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше у мережі розповіли й про момент вибуху. Мешканці міста заявляли, що був яскравий спалах у нічному небі.

Нагадаємо, 26 серпня у Кемерові спалахнув великий склад піротехніки. За твердженнями свідків події, пожежа супроводжувалася серією вибухів феєрверків. Звук лунав по всій території міста. Після початку займання площу вогню оцінювали щонайменше у 600 квадратних метрів.