"Потужний вересень": Зеленський розкрив плани України на осінь

За словами президента, міжнародна активність країни буде на високому рівні і ця згуртованість допоможе перемогти російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початок осені припаде дуже багато роботи і міжнародна активність буде на високому рівні. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі 27 серпня.

За його словами, влада вже почала підготовку до вересня, який, судячи з усього, очікується потужним. При цьому, робота вестиметься відразу в декількох сферах.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж у ці тижні", — ідеться в повідомленні президента.

Плани на вересень: подробиці

Насамперед мова пішла про захист. Це нові оборонні пакети для українських військових, серед яких буде артилерія, бронетехніка, ППО, ракети і засоби для розмінування.

Кожного з партнерів уже було поінформовано про потреби України і залишилося дочекатися відповідних рішень.

Другий пункт торкнувся гарантій безпеки.

"Уже незабаром — наступні раунди перемовин і приєднання нових країн до спільної архітектури безпеки. Постійно додаємо зміст першого Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", — йдеться в повідомленні.

Україна також готується до міжнародних заходів, серед яких Генеральна Асамблея ООН і черговий Саміт перших леді та джентельменів. Там буде порушено важливі теми, які стосуються майбутнього на планеті, а саме — продовольча безпека. Протягом наступного тижня відбудеться кілька нарад на цю тему.

Санкції. Окрема тема, яка звучатиме досить голосно у вересні.

"Днями ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які залучені до злочинної депортації українських дітей з нашої тимчасово окупованої території. Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів", — продовжив Володимир Зеленський.

Президент України окремо наголосив, що депортація дітей і свідомі спроби залишити їх без зв'язку з батьками є політикою геноциду, якій не місце в сучасному світі.

"Об'єднаний світ сильніший за агресора. У вересні єдності буде ще більше", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що Росія може закрити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями. За словами Володимира Зеленського Україна своєю чергою не збирається торгувати територіями і українські Сили оборони попри все рухаються вперед.