З паперу, резини і непомітні для РЛС: якими дронами СБУ атакувала аеродром в Курську (фото)

Основна особливість цього дрону його модульність і одноразовість. Він зроблений з матеріалу, який робить його практично непомітним для радіолокаційних станцій.

Для атаки на аеродром в Курську Україна могла вперше використати австралійські БпЛА фірми SYPAQ. Про це написав у своєму телеграм-каналі Fighterbomber капітан ЗС РФ Ілля Туманов.

За його словами, такий безпілотник може працювати на електричному двигуні і нести 4-5 кг вантажу і може використовуватися як дрон-камікадзе.

"Основна особливість цього дрону його модульність і одноразовість, бо зроблений він майже повністю з просоченого воском паперу і гумок, що робить його практично непомітним для РЛС. Сьогодні вночі українці використали їх купою, впереміш з дрони з бойовою частиною із порожніми дронами. Не знаю точно, які двигуни стояли на дронах, але якщо стояли електричні, то запускали їх не з України", — написав Туманов.

БпЛА фірми SYPAQ

Він додав, що захист у безпілотників стандартний, вони мають глушники GPS-сигналу, частот "Старлінка" та відомих частот керування дронами.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ дронами атакувала аеродром з військовою технікою та авіацією РФ у Курську. Були ураженні чотири літаки Су-30 та один МіГ-29. Знищенні також два "Панциря" та радари комплексу С-300.

Раніше повідомлялося, що 26 серпня у Кемерові спалахнув великий склад піротехніки. Пожежа супроводжувалася серією вибухів феєрверків.