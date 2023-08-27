"Не даємо окупантам закопатися", — ЗСУ витискають росіян з позицій під Бахмутом (відео)

Бійці намагаються тримати динаміку, не дозволяючи ворогу створити міцні оборонні рубежі на цій ділянці фронту.

В районі Бахмута на Донеччині ЗСУ вдається потроху витискати росіян з їхніх позицій, просуватися на південь від міста і не давати ворогу створити міцну оборону. Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, попри те, що ЗС РФ постійно перекидають на Бахмутський напрямок додаткові сили, ініціатива залишається за Силами оборони.

"Вчора (26 серпня) ми мали успіх у локальних наступальних діях, внаслідок яких нам вдалося вибити ворога з важливих позицій та поповнити наш обмінний фонд", — поділився Жорін.

Як він пояснює, піхота ЗС РФ не здатна вести бій на рівних із бійцями 3 штурмової бригади, а більшість російської важкої техніки на цьому напрямку вже знищено.

"Ми намагаємось тримати динаміку й розуміємо, наскільки важливо просуватися інтенсивно, не дозволяючи ворогу створити міцні оборонні рубежі. У ворога є певні позиції, на яких вони намагаються закопатись. Але ми постійно знищуємо особовий склад противника, через що кожному новому підрозділу окупантів доводиться рити окопи поблизу трупів своїх попередників", — розповів Жорін.

Він зазначив, що 3 штурмова бригада під час наступальних дій регулярно наштовхується на російське мінування.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по логістичній колоні російської армії. Удар по колоні було завдано в районі окупованої Каховки Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що в Перевальному під Сімферополем в окупованому Криму був зафіксований "приліт". Там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ.