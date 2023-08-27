"Дотиснути демілітаризацію РФ": Зеленський висловився про деокупацію Криму (відео)

Глава держави не виключає можливості звільнити окупований Росією півострів, однак є умова.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним зі сценаріїв деокупації Кримського півострова може стати політичний тиск для повної демілітаризації Росії в регіоні. Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Журналістка запитала Зеленського про слова, які він озвучив кілька днів тому. Тоді президент сказав, що "не впевнений, що ми повинні говорити про військову деокупацію Криму".

У свіжому інтерв'ю він висловив припущення, що коли Збройні сили України вийдуть на адміністративний кордон Криму з материковою частиною країни в України буде можливість "дотиснути" Російську Федерацію на півострові політичним шляхом.

"Якщо ми будемо на адміністративних або умовних кордонах із Кримом. Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю це було б краще. Я так вважаю. Краще, перш за все, для тих, хто буде це виконувати". Будь-яка війна — це все одно втрати, де б вона не була. Усе потрібно розраховувати", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час саміту Кримської платформи 23 серпня Зеленський заявив, що Росія може "закрити очі" на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями.