"Небо не пробачає помилок": Ігнат про загибель українських льотчиків на Житомирщині (фото)

Зі слів речника Повітряних сил, командування не одразу оприлюднило інформацію щодо авіакатастрофи, аби дотриматися морально-етичних норм по відношенню до рідних загиблих пілотів.

25 серпня у небі над Житомирською областю зіштовхнулися два бойові літаки Л-39. Троє пілотів, які ними керували, загинули. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Radio NV розповів подробиці трагедії.

В авіакатастрофі загинули троє льотчиків: майори Сергій Проказін та В’ячеслав Мінка і капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

"У нас взагалі війна в країні. Є певні інформаційні ризики. А також є морально-етичні норми, яких треба дотримуватися, до повідомлення рідних та близьких. Саме тому інформація одразу не оприлюднюється. Коли слідчі завершили роботу на місці, коли були сповіщені рідні, так, щоби для них це не було стресом", — говорить Ігнат.

Під час бойового завдання сталося зіткнення двох літаків L-39. Одним літаком керував майор Мінка; іншим — майор Проказін разом із "Джусом". Обставини авіакатастрофи розслідуються.

Він розповів, що літаки L-39 чеського виробництва в Україні використовуються загалом для навчальних польотів, але також можуть використовуватися і як бойові.

"На жаль, небо не пробачає жодних помилок. Що саме сталося, треба розбиратися. Чи то була помилка, чи то були інші фактори. Якщо на місці перебували слідчі доволі тривалий час, відповідно, було очеплено територію, думаю, першим ділом були вилучені бортові самописці. Саме там є вся доступна інформація про той нетривалий політ, який відбувався до зіткнення", — зауважив речник Повітряних сил.

В пам'ять про загиблих товаришів їхні побратими спалили піаніно.

"Коли гинуть пілоти, то спалюють зараз фортепіано. Це роблять американські льотчики. І цей ритуал вже перейняли й українські пілоти. На ньому роблять написи позивних або прізвищ пілотів, бортові номера літаків. Спалюють це фортепіано, воно горить, на ньому ще грають мелодії. Таким чином душа пілота здіймається у вічний політ", — розповів Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил говорить, що в Україні загалом техніка радянського зразку, а наймолодший літак — ровесник Незалежної України.

"Наймолодший літак у нас був, як ви знаєте, 1991 року. І є, до речі. Маю на увазі тактичну авіацію, Су-27. Решта літаків — ще старіші. Інколи пілоти сьогодні вдвічі молодші за віком за свій літак. Але продовжують на ньому виконувати свої завдання і бити ворога з повітря", — розповідає Юрій Ігнат. Він вкотре наголошує, що для перемоги над ворогом Україні потрібні сучасні літаки і навчені для роботи на них пілоти..

Нагадаємо, що 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинув льотчик із позивним "Джус" і ще двоє пілотів.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує обставини загибелі 3 льотчиків на Житомирщині. Попередньо авіакатастрофу кваліфікують як порушення правил польотів або підготовки до них.