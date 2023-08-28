Майже 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон через проект "Хочу жити", — ГУР

Умови утримання в українському полоні, як запевняють у розвідці, повністю відповідають вимогам Женевської конвенції і включають триразове харчування, бібліотеку і спортмайданчик.

Майже 24 тисячі російських військовослужбовців висловили бажання здатися в полон за допомогою українського проєкту "Хочу жити". Тому Росія всіма способами намагається заблокувати його ресурси. Про це в інтерв'ю ISLND TV розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що проєкт працює суперефективно, про що свідчить кількість охочих здатися в український полон.

"Уже майже 24 тисячі заявок подано з моменту старту проєкту охочих здатися в полон — це крутий показник", — зазначив Юсов.

Він також прокоментував різницю в умовах утримання військовополонених, яка є між Україною та Росією, і нагадав, що ми — цивілізована країна, тож дотримуємося всіх правил Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

"Ми — не вони. Ми їх справедливо ненавидимо, тому що вони вбивці, загарбники, ґвалтівники й окупанти, але ми — частина не їхнього світу, не "русского мира", а цивілізованого, демократичного, західного світу, де працюють правила і норми. Нам потрібно повертати своїх людей, тому Україна часто в односторонньому порядку показує, як утримують військовополонених згідно з Женевською конвенцією. У нас є табір із триразовим харчуванням, дуже ситним, навіть не кожен з'їсть цей обід, з бібліотекою і спортмайданчиком", — розповів представник Міноборони.

Він додав, що Україна також запропонувала Росії створити комісію, яка оцінюватиме здоров'я полонених, і людей з особливо тяжкими захворюваннями повертатимуть додому достроково, не чекаючи обмінів. Але відповіді на цю пропозицію поки що не було.

"Хочу жити" — державний проєкт Координаційного штабу із поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.

24 серпня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт №9638, який передбачає збереження грошових виплат для військових, які потрапили в полон, а також зниклих безвісти за особливих обставин, і можливість виплати їхнім сім'ям. За документ проголосували 335 народних депутатів.

25 серпня Фокус писав про те, чому українські захисники, які повернулися з полону, не можуть звільнитися із ЗСУ за власним бажанням. Відповідний законопроєкт є, але він уже рік чекає на розгляд депутатів.