Блукання об'єктів у небі: РФ змінила тактику обстрілів через дефіцит ракет, — командування

За словами речницi ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти намагаються знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть знищити випущені об'єкти. Також через дефіцит озброєння здійснюються пуски фальшивих цілей.

Росіяни під час крайнього нічного обстрілу України знову змінили тактику і намагаються заплутати сили ППО, щоб не дати їм знищити повітряні цілі. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 28 серпня.

За її словами, під час ракетної атаки "Калібрами" було застосовано дещо нову методику, хоч вона і схожа з минулим ударом. Йдеться про маневрування ракет у повітряному просторі України і цьому є пояснення.

Очевидно, у росіян величезний дефіцит ракет. Це підтверджує також запуск фальшивих цілей, яких у ніч на 28 серпня було стільки ж, скільки і справжніх ракет.

"Цього разу теж тактику було використано приблизно таку саму: з блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі їхні місця ураження", — зазначає Наталія Гуменюк.

Це економний підхід до ракетних атак з боку противника, щоб заплутати українців і не "піти в мінус".

Окремо речниця Сил оборони півдня зазначила, що на ранок 28 серпня зберігалася активність ворожої тактичної авіації в районі південно-східних областей України. У Чорному морі противник також тримає один ракетоносій — фрегат "Адмірал Ессен", який може бути оснащений 4 ракетами.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами. Спочатку по всій країні було оголошено повітряну тривогу, після чого в Дніпропетровській області місцеві жителі могли чути роботу ППО. Також гучні вибухи можна було почути в районі Кривого Рогу.