США схвалили $500 млн військової допомоги Тайваню: Китай стягнув до острова більше військ

У маневрах взяли участь 32 літаки і 9 кораблів НВАК. Після початку навчань два китайські бомбардувальники H-6J перелетіли через протоку Міяко й увійшли у води на схід від острова Тайвань.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) днями провела чергові неоголошені великомасштабні спільні навчання в районі острова Тайвань. Китай зосередив у регіоні ще більше сил після того, як США схвалили продаж зброї острову на суму 500 млн доларів. Про це 27 серпня повідомили оглядачі Global Times.

У публікації наголошується, що навчання, що проводилися з 26 по 27 серпня, відрізнялися "раптовістю дій і нарощуванням сил".

У районі острова Тайвань було виявлено 32 літаки і 9 кораблів НВАК. За так звану серединну лінію Тайванської протоки пройшли:

ударний безпілотник TB-001;

розвідувальний безпілотник BZK-005;

два винищувачі Су-30;

вісім винищувачів J-10;

озброєний розвідувальний безпілотник CH-4;

чотири винищувачі-бомбардувальники JH-7;

літак протичовнової оборони Y-84;

літак раннього попередження KJ-500 і літак управління Y-9;

"Згідно з картою, що ілюструє дії НВАК, траєкторії польотів літаків НВАК повністю огинають острів Тайвань", — зазначили оглядачі.

Крім того, у п'ятницю два бомбардувальники H-6J НВАК перелетіли через протоку Міяко і увійшли у води західної частини Тихого океану на схід від острова Тайвань, після чого повернулися тим самим шляхом. Автори матеріалу також зазначають, що Міністерство оборони Китаю не анонсувало початок маневрів, проте військові експерти кажуть, що стягування нових сил до Тайваню є "контрзаходом провокаційних візитів до США" віцепрем'єра Тайваню Вільяма Лая.

Нагадаємо, 10 серпня Китай розгорнув сили навколо Тайваню, розпочавши морські та повітряні навчання, щоб надіслати "суворе попередження" віцепрем'єру Вільяму Лаю після його робочої поїздки до США. Зі свого боку Тайбей відреагував на маневри китайських сил і заявив, що Пекін продемонстрував свій "мілітаристський менталітет".