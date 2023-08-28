"Війна це втрати": у Раді пояснили ймовірність посилення мобілізації (відео)

Представники ТЦК наразі шукають чоловіків з досвідом військової служби та зі знаннями військової справи.

Мобілізація в Україні й надалі реалізовуватиметься в плановому режимі, якихось додаткових передумов для посилення призову в Україні наразі немає, але війна триває, тому є втрати. Про це повідомив в ефірі телемарафону Федір Веніславський, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він розповів, що з перших днів у нашій державі відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. За його словами, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні наразі на фронті, на передовій лінії.

Він наголосив на тому, що наразі немає ніяких передумов для того, щоб зросла кількість військовозобов'язаних для мобілізації. Відповідно територіальні центри й надалі комплектують військові підрозділи, які зазнали втрат.

"Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", – пояснив політик.

Він нагадав, що війна це втрати, адже є загиблі та поранені військові. За його словами, втрати потрібно поповнювати.

Нардеп зазначив, що наразі війська України намагаються сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і звільнення усієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, хто може отримати повістку у вересні. Дію воєнного стану в Україні подовжили вже увосьме, але уряд не вносив змін чи правок до законодавства стосовно мобілізації.