ЗСУ просуваються на півдні та відбивають атаки на сході, – Міноборони

Українські війська наступають на позиції російських загарбників та закріплюються на досягнутих рубежах.

Збройні сили України показали успішний результат південно-східніше Роботино та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Про це заступниця міністра оборони України Ганни Маляр повідомила у Telegram.

З її слів, на Херсонському та Запорізькому напрямках противник в обороні. Українські війська й надалі наступають. Ворог вирішив обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Війська РФ застосовують у великій кількості баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Під час наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі, та південно-східніше Роботино. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Вона також додала, що армія РФ й надалі намагається наступати на декількох напрямках — Куп’янському, Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському. Скрізь у цих локаціях тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області РФ. Ворог наразі намагається шукати слабких місць в нашій обороні, щоб спробувати прорвати її.

На Лиманському напрямку ворог готується до перегрупування військ. Війська РФ ведуть марні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Веселого Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 28 серпня заявила, що перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь. Звільнення села Роботине дає можливість оточити Токмак — потужний логістичний хаб армії РФ. Військові аналітики, які були опитані Фокусом, говорять про початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.