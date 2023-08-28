На будівництво могли витратити 10 млрд рублів, але, як стверджують місцеві мешканці, переплата склала значну суму. Як наслідок, оборонних споруд фактично не існує.

Російські війська не змогли побудувати потужні "піраміди" поблизу українського кордону у Бєлгородській області, оскільки поцупили кошти які виділялися на ініціативу. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Ефективність такого захисту доволі сумнівна. У повідомленні йдеться про те, що за відповідне будівництво відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков. На будівництво наче витратили 10 млрд рублів, але, як стверджують місцеві мешканці, переплата склала значну суму, а саме – понад 5 млрд рублів, а ефективність "загороджень" сумнівна.

Це вже не перший випадок розкрадання коштів у прикордонних із нашою державою областях РФ. У Курській області губернатор розбудував фейкові оборонні споруди. На це наче потратили 10 млрд руб. Він заявляв, що відповідні роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено на території Курській області. Така діяльність проводилася спільно з Прикордонним управлінням Курської області та Міноборони РФ. Третя лінія оборони повинну були створити до 5 листопада.

За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону пуста. Інколи фіксують перебування артилерії для обстрілу мирного населення України, та спецпідрозділи російського ГРУ та спецпризначенців для проведення терактів на території Сумської області.

Нагадаємо, 22 серпня у ЦНС повідомили, що курсанти-розвідники РФ в українському прикордонні проходять підготовку для організації диверсій в Україні. Навчальні роти відпрацьовують певні тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей.