"Як в Ізраїлі": Зеленський пояснив, які Україна отримає гарантії безпеки (відео)

За словами президента, модель безпеки включатиме зброю, технології, тренування, фінанси і діятиме навіть у разі зміни президента США.

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що Україна може отримати від США гарантії безпеки на кшталт ізраїльських.

"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", — сказав президент.

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі США.

"Це голосувані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", — сказав він про угоди з країнами Європи.

На запитання, чи збережеться ця модель, якщо у США зміниться президент, Зеленський сказав: "Вона діятиме, тому що це речі, які голосуються Конгресом. Відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав".

Глава нашої держави розповів, що договори про гарантії безпеки з різними країнами можуть включати різні компоненти.

"Там мають бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки — меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Британією — сильніший. Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції в разі повторення агресії", — сказав він.

При цьому президент наголосив, що гарантії безпеки потрібні Україні на шляху до НАТО. На запитання, що буде, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО влітку наступного року, Зеленський сказав: "Через рік".

За словами президента України, "для нас запрошення до НАТО — це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де ми в геополітиці... Для мене запрошення — це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів".

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Нагадаємо, 27 серпня Зеленський розповів, яку зброю випускає Україна. Під час повномасштабної війни в країні налагодили виробництво ракет, дронів і артилерійських засобів натовського зразка, повідомив президент.

Крім цього Зеленський висловився про деокупацію Криму. Глава держави не виключає можливості звільнити окупований Росією півострів, однак є умова.