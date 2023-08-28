Токмак стане наступною великою битвою: Новопрокопівку ЗСУ звільнять за кілька днів, — експерт
За словами професора Майкла Кларка, ЗС РФ контратакують і, судячи з усього, "виставляють все на вітрину" — резерву у них не так і багато.
Британський військовий аналітик Майкл Кларк розповів, де можуть відбуватися наступні великі бої після звільнення ЗСУ Роботиного, яке розташоване на височині й було значно укріплене росіянами. Звідси можна бачити решту рівнини, а місто Токмак розташоване за 24 км від Роботиного. Про це повідомляє Sky News.
Токмак — наступна велика мета ЗСУ, яка стане "великою битвою", вважає Кларк.
Після напружених боїв ЗСУ починають просуватися в бік Новопрокопівки. Після цього українські сили спробують узяти під свій контроль Очеретувате.
"Росіяни спробують відступити в сам Токмак, де буде наступна велика битва", — пояснив експерт.
"Якщо українці зможуть домогтися успіху, то наберуть хід, але якщо застрягнуть у Токмаку на два-три тижні, тоді може бути зовсім інша історія", — пояснив експерт.
На повернення Роботиного пішло близько 10 днів, але для звільнення Новопрокопівки може знадобитися лише кілька днів.
"Українці зараз рухаються швидше. Раніше вони просувалися повільніше, тому що доводилося виходити з машин і брати окоп за окопом із росіянами, озброєними гранатами, РПГ та іншим", — зазначив експерт.
Він додав, що ЗС РФ контратакують і, судячи з усього, "виставляють усе на вітрину" — найімовірніше, у них не так багато резерву.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала дав прогноз щодо війни в Україні та заявив про загрозу глухого кута.
Також повідомлялося, що на Заході не вистачає кваліфікованих перекладачів для навчання бійців ЗСУ. Про це йдеться в публікації The Financial Times.