На Заході бракує кваліфікованих перекладачів для навчання бійців ЗСУ, – Financial Times

Для навчання українських військових потрібна спеціальна лексика, яка не використовується в повсякденному спілкуванні. Тому інструктори називають мовний барʼєр викликом номер один.

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Навчати військових опановувати складну техніку ніколи не було просто. Особливо, коли мова йде про представників Данії, Німеччини та Нідерландів, які вчать бійців ЗСУ через некомпетентних перекладачів. Про це повідомляє Financial Times.

"Перекладачі — це виклик номер один", — заявив Мартін Бонн, нідерландський бригадний генерал, який є заступником голови багатонаціональної навчальної місії ЄС.

З листопада 2022 року в ЄС навчають українських солдатів опановувати конкретні зразки зброї та тактикам. Київ та західні столиці надають перекладачів, яким часто доволі складно впоратися із наявним словниковим запасом. До кінця 2023 року 10 000 українських солдатів пройдуть підготовку в Німеччині, що є частиною ширшої ініціативи з навчання українських військ. Всього на Захід направили 63 тисячі бійців.

"Великою проблемою є переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті… Слова, якими ніхто не користується в повсякденному житті", — пояснює Бонн.

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Разом з тим інструктори не шкодують слів у похвалі бійців за мотивацію. Українські військові висловили задоволення тим, що вони дізналися в Кліці про танк Leopard 1 A5. Проте зазначили, що новіша техніка краща за старішу.

При цьому проблеми з перекладачами є не тільки в Німеччині, але й в Данії, де близько 8 льотчиків й десятки допоміжного персоналу навчаються на F-16.

Нагадаємо, 8 серпня в Міноборони Британії показали кадри навчання українських бійців на території Сполученого Королівства.

5 серпня ЗМІ писали, що вісім льотчиків Повітряних сил вже готові вчитися на винищувачах F-16.