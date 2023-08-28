"План не виконано": Резніков роз'яснив, чи буде нова хвиля мобілізації в Україні

За словами міністра оборони, встановлена мобілізаційна межа поки не обговорюється — ресурс ще є.

Сьогодні немає критичного становища в частині мобілізаційного резерву, тому не потрібно й оголошувати нову хвилю. Таку заяву 28 серпня на пресконференції зробив голова Міноборони України Олексій Резніков, передає "РБК-Україна".

"План мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний", — цитує міністра інформагентство.

Нам нема потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс, додав він.

Водночас встановлену мобілізаційну межу поки що обговорювати не будуть, зазначив міністр.

Нагадаємо, що в низці випадків чоловіки можуть відмовитися від отримання повістки в ТЦК. За словами юриста Сергія Савинського, один із таких випадків — коли дані вказані некоректно. Наприклад якщо згадується про явку з речами, але тип повістки цього не передбачає.

Раніше повідомлялося про те, що може бути, якщо проігнорувати повістку в поштовій скриньці. Юрист Андрій Межирицький сказав, що повістки, які кидають у скриньки, не вважатимуться врученими. Щодо цього, з його слів, існує широка судова практика.

Водночас повідомляється про посилення темпів мобілізації в Україні та збільшення кількості повісток.