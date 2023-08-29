У РФ практично немає шансів відновити свій наступ через брак піхоти, — ISW

За інформацією аналітиків, для посилення слабких позицій фронту противник використовує повітряно-десантні підрозділи, але це не заважає ЗСУ просуватися вперед.

Через те, що у російських окупантів недостатньо піхоти, вони найближчим часом не зможуть відновити свої наступальні операції. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 28 серпня.

За словами аналітиків, ситуація у Російській Федерації досить неприємна для них, адже для відновлення саме "широкомасштабних" наступальних операцій потрібна піхота, якої немає у противника.

У зв'язку з цим російське командування продовжує розтрачувати елітні підрозділи повітряно-десантних військ і ставить їх для захисту вразливих позицій фронту, куди просуваються українці під час свого контрнаступу.

Окремо було зазначено, що населений пункт Роботине в Запорізькій області справді був звільнений і ЗСУ рухаються далі. Також є певні успіхи в районі Бахмута в Донецькій області.

Тактика росіян з елітними підрозділами вже давно відома і аналітики неодноразово про це повідомляли. Їх ставлять для того, щоб посилити деякі лінії фронту, які в небезпеці.

Також американські аналітики додали, що підрозділи ПДВ використовують як наступальні та оборонні сили, внаслідок чого це призводить до їхньої деградації.

"Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які здебільшого покладалися на відносно елітну піхоту, якої в Росії зараз не вистачає", — продовжили в ISW.

Кількома днями раніше повідомлялося, що США можуть відправити в Україну касетні боєприпаси більшої дальності. У Вашингтоні вважають, що наступного року бойові дії в Україні продовжаться.