Планують призвати 30 тисяч осіб: окупанти готуються до мобілізації в Криму

Повістки громадянам будуть роздавати у супроводі правоохоронців та бійців росгвардії. Найбільше полюватимуть на "ухилянтів".

В окупованому Криму росіяни планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків. Про це повідомляє Представництво Президента в АРК.

"Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти просто на центральній набережній. Один з них вже активно "працює" в Алушті. Це пов’язано з тим, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Севастопольському військкоматі загарбники проводять наради та інструктажі, а повістки громадянам будуть роздавати у супроводі правоохоронців та бійців Росгвардії. Найбільше полюватимуть на "ухилянтів". Планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків.

На півострові інструктори-волонтери проводять курси військової підготовки. Заняття проводять у польових умовах, завдання формулюють з урахуванням "досвіду" війни проти України. У Феодосії такі курси вже відвідало понад сотні людей віком від 12 до 60 років.

"Окупанти шукають всі можливі форми залучення мешканців окупованого Криму до участі у війні проти України. Так, Путін підписав указ, згідно з яким "оперативний штаб" окупованого Криму зможе "координувати" роботу військових частин, а також залучати громадян до "охорони та боротьби з диверсантами на добровільній основі". Це ще один насильницький спосіб, які вигадали окупанти, щоб завербувати мешканців Криму до лав ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися нові супутникові фото з мису Тарханкут в Криму, де Сили оборони України 23 серпня знищили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Раніше повідомлялося, що в ГУР розповіли про дві "святкові" спецоперації. Після отриманих привітань тіла окупантів вивозили "Уралами", а вцілілих доправляли до шпиталів.